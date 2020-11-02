Лестница раскладная Новая Высота NV1230 3 секции 9 ступеней 607 см купить по цене 3999.0 руб. в ОБИ
02.11.2020 15:52


Представленная информация является действительной на текущую дату.
Лестница раскладная Новая Высота NV1230 3 секции 9 ступеней 607 см

Лестница раскладная Новая Высота NV1230 3 секции 9 ступеней 607 см

Артикул № 4509329
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  • Рабочая высота: 317-607 см, Максимальная нагрузка: 150 кг
  • Количество ступеней: 9, Количество секций: 3
  • Конструкция: двухсторонняя/приставная, Форма: А-образная
  • Материал: алюминий/пластик, Материал ступеней: алюминий
  • Вес: 10,30 кг
Вся информация
4 499,00 ₽ Вы экономите 500 ₽
3 999,00

Цена с НДС 20%, уточнить стоимость доставки.

в гипермаркете ОБИ Теплый Стан

13 шт. в наличии

Бесплатная доставка для заказов:
от 5 000,00 ₽. и весом до 5,0 кг
от 10 000,00 ₽. и весом до 30,0 кг

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Подробное описание

Артикул № 4509329

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Алюминиевая раскладная трёхсекционная лестница 3х9 ступеней стандартной серии предназначена для бытовых работ. Варианты использования: приставная лестница, приставная выдвижная лестница, стремянка, стремянка с выдвинутой секцией, функция "лестничный пролёт". Обладает высокой прочностью при небольшом весе.

Особенности


  • - Высокая прочность и надёжность при небольшом весе изделия
  • - Легко устанавливается и обеспечивает высокий уровень комфорта
  • - Стойки и ступени из экструдированных алюминиевых профилей
  • - Шаг ступеней 260 мм
  • - Рифлёная поверхность ступеней для безопасного подъёма и спуска
  • - Многократная развальцовка в соединении ступеней со стойками обеспечивает высокую прочность и долговечность
  • - Алюминиевые направляющие кронштейны надёжно удерживают выдвижную секцию во всех рабочих положениях
  • - Зацепы с автоматическим фиксатором
  • - Широкая поперечная траверса обеспечивает высокую устойчивость
  • - Опорные наконечники стоек и траверсы из прочного пластика для устойчивого положения
  • - Верхняя секция легко снимается и устанавливается и может использоваться как отдельная приставная лестница
  • - Компактность при хранении и транспортировке
  • - Практичность и внимание к каждой детали гарантируют безопасность работы на высоте

Технические характеристики

Общие параметры
Материал:Алюминий

Конструкция:Двухсторонняя, приставная
Форма:А-образная
Рабочая высота:6,07 м
Высота в сложенном состоянии:2,4 м
Количество секций:3
Количество ступеней:27
Количество ступеней в секции:9
Длина ступеней:32 см
Материал ступеней:Алюминий
Максимальная нагрузка:150 кг

Размеры и вес (брутто)
Вес:10,3 кг
Высота:14,0 см
Ширина:45,0 см
Глубина:2,37 м

Дополнительная информация
Страна производства:Россия
Гарантийный срок:12 месяцев

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Доставка онлайн-заказов

Товары, заказанные в интернет-магазине ОБИ, доставляются по Москве и Московской области в пределах 50 км от МКАД. Стоимость доставки автоматически рассчитывается при оформлении онлайн-заказа, исходя из веса товара и зоны доставки.

Минимальная сумма заказа для бесплатной доставки:

Доставим Ваш заказ бесплатно, если адрес доставки располагается в первой зоне доставки онлайн-заказов, а также:

  • > 5 000,00 ₽ - для заказов весом до 5,0 кг
  • > 10 000,00 ₽ - для заказов весом до 30,0 кг

Курьерская служба доставляет малогабаритные заказы (весом до 30 кг) до дверей покупателя, крупногабаритные — до подъезда (калитки, ворот) дома. Доставка включает бесплатную выгрузку товаров из машины и их перенос в пределах 10 м.

Дата и время доставки

Доставка на следующий день возможна при размещении заказа до 18:00. Вам будет предложен на выбор один из двух 7-часовых интервалов доставки:

  • - с 10:00 до 16:00
  • - с 15:00 до 22:00

Если вы хотите сократить период ожидания, за дополнительную плату можно выбрать один из 3-часовых интервалов доставки:

  • - с 10:00 до 13:00 +350,00 ₽.
  • - с 13:00 до 16:00 +300,00 ₽.
  • - с 16:00 до 19:00 +300,00 ₽.
  • - с 19:00 до 22:00 +350,00 ₽.

Перенос даты и изменение временного интервала доставки возможно не позднее, чем за 24 часа до согласованной ранее даты и времени.

Подробнее ознакомиться с условиями работы курьерской службы можно в разделе Доставка интернет-заказов.

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