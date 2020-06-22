Товары, заказанные в интернет-магазине ОБИ, доставляются по Москве и Московской области в пределах 50 км от МКАД.
Стоимость доставки автоматически рассчитывается при оформлении онлайн-заказа, исходя из веса товара и зоны доставки.
Минимальная сумма заказа для бесплатной доставки:
Доставим Ваш заказ бесплатно, если адрес доставки располагается в первой зоне доставки онлайн-заказов, а также:
- > 5 000,00 ₽ - для заказов весом до 5,0 кг
- > 10 000,00 ₽ - для заказов весом до 30,0 кг
Курьерская служба доставляет малогабаритные заказы (весом до 30 кг) до дверей покупателя, крупногабаритные — до подъезда
(калитки, ворот) дома. Доставка включает бесплатную выгрузку товаров из машины и их перенос в пределах 10 м.
Дата и время доставки
Доставка на следующий день возможна при размещении заказа до 18:00.
Вам будет предложен на выбор один из двух 7-часовых интервалов доставки:
- - с 10:00 до 16:00
- - с 15:00 до 22:00
Если вы хотите сократить период ожидания, за дополнительную плату можно выбрать один из
3-часовых интервалов доставки:
- - с 10:00 до 13:00 +350,00 ₽.
- - с 13:00 до 16:00 +300,00 ₽.
- - с 16:00 до 19:00 +300,00 ₽.
- - с 19:00 до 22:00 +350,00 ₽.
Перенос даты и изменение временного интервала доставки возможно не позднее, чем за 24 часа до согласованной
ранее даты и времени.
Подробнее ознакомиться с условиями работы курьерской службы можно в разделе Доставка интернет-заказов.
Обращаем ваше внимание, что при изменении гипермаркета цены и наличие товара могут измениться.