22.06.2020 14:18


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Плита ДВПО БАЗИС белая 2745х1220х3,2 мм 3,349 кв.м

Плита ДВПО БАЗИС белая 2745х1220х3,2 мм 3,349 кв.м

Артикул № 4405411
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  • Размеры: 2745х1220 мм
  • Толщина: 3,2 мм
  • Количество кв.м: 3,349
Вся информация
389,00

Цена с НДС 20%, уточнить стоимость доставки.

в гипермаркете ОБИ Теплый Стан

90 шт. в наличии

Бесплатная доставка для заказов:
от 5 000,00 ₽. и весом до 5,0 кг
от 10 000,00 ₽. и весом до 30,0 кг
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Подробное описание

Артикул № 4405411

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Плита ДВПО белая 2745х1220х3,2 мм 3,349 кв.м

Технические характеристики

Общие параметры
Вид:Плиты ДВП
Размеры и вес (брутто)
Вес:10,0 кг
Высота:48,0 см
Ширина:122,0 см
Глубина:2,75 м

Дополнительная информация
Страна производства:Россия

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Доставка онлайн-заказов

Товары, заказанные в интернет-магазине ОБИ, доставляются по Москве и Московской области в пределах 50 км от МКАД. Стоимость доставки автоматически рассчитывается при оформлении онлайн-заказа, исходя из веса товара и зоны доставки.

Минимальная сумма заказа для бесплатной доставки:

Доставим Ваш заказ бесплатно, если адрес доставки располагается в первой зоне доставки онлайн-заказов, а также:

  • > 5 000,00 ₽ - для заказов весом до 5,0 кг
  • > 10 000,00 ₽ - для заказов весом до 30,0 кг

Курьерская служба доставляет малогабаритные заказы (весом до 30 кг) до дверей покупателя, крупногабаритные — до подъезда (калитки, ворот) дома. Доставка включает бесплатную выгрузку товаров из машины и их перенос в пределах 10 м.

Дата и время доставки

Доставка на следующий день возможна при размещении заказа до 18:00. Вам будет предложен на выбор один из двух 7-часовых интервалов доставки:

  • - с 10:00 до 16:00
  • - с 15:00 до 22:00

Если вы хотите сократить период ожидания, за дополнительную плату можно выбрать один из 3-часовых интервалов доставки:

  • - с 10:00 до 13:00 +350,00 ₽.
  • - с 13:00 до 16:00 +300,00 ₽.
  • - с 16:00 до 19:00 +300,00 ₽.
  • - с 19:00 до 22:00 +350,00 ₽.

Перенос даты и изменение временного интервала доставки возможно не позднее, чем за 24 часа до согласованной ранее даты и времени.

Подробнее ознакомиться с условиями работы курьерской службы можно в разделе Доставка интернет-заказов.

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