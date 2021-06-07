Триммер аккумуляторный LUX 1 PowerSystem A-RT-20/26 (c АКБ и ЗУ) купить по цене 4899.0 руб. в ОБИ

Товары, заказанные в интернет-магазине ОБИ, доставляются по Москве и Московской области в пределах 50 км от МКАД. Стоимость доставки автоматически рассчитывается при оформлении онлайн-заказа, исходя из веса товара и зоны доставки.

Минимальная сумма заказа для бесплатной доставки:

Доставим Ваш заказ бесплатно, если адрес доставки располагается в первой зоне доставки онлайн-заказов, а также:

> 5 000,00 ₽ - для заказов весом до 5,0 кг

- для заказов весом до > 10 000,00 ₽ - для заказов весом до 30,0 кг

Курьерская служба доставляет малогабаритные заказы (весом до 30 кг) до дверей покупателя, крупногабаритные — до подъезда (калитки, ворот) дома. Доставка включает бесплатную выгрузку товаров из машины и их перенос в пределах 10 м.

Дата и время доставки

Доставка на следующий день возможна при размещении заказа до 18:00. Вам будет предложен на выбор один из двух 7-часовых интервалов доставки:

- с 10:00 до 16:00

- с 15:00 до 22:00

Если вы хотите сократить период ожидания, за дополнительную плату можно выбрать один из 3-часовых интервалов доставки:

- с 10:00 до 13:00 +350,00 ₽.

- с 13:00 до 16:00 +300,00 ₽.

- с 16:00 до 19:00 +300,00 ₽.

- с 19:00 до 22:00 +350,00 ₽.

Перенос даты и изменение временного интервала доставки возможно не позднее, чем за 24 часа до согласованной ранее даты и времени.

Подробнее ознакомиться с условиями работы курьерской службы можно в разделе Доставка интернет-заказов.