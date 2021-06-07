Триммер аккумуляторный LUX 1 PowerSystem A-RT-20/26 (c АКБ и ЗУ) купить по цене 4899.0 руб. в ОБИ
21.06.2021 17:23


Представленная информация является действительной на текущую дату.
Триммер аккумуляторный LUX 1 PowerSystem A-RT-20/26 (c АКБ и ЗУ)

Триммер аккумуляторный LUX 1 PowerSystem A-RT-20/26 (c АКБ и ЗУ)

Артикул № 4469482
5отзывов
4.5
4.5  (5)
Читать отзывы

  • Напряжение аккумулятора: 20 В, емкость: 2 А*ч, АКБ и ЗУ в комплекте
  • Ширина скашивания леской: 26 см
  • Форма рукоятки: D-образная
  • Вес: 1,85 кг
Вся информация
4 899,00

Цена с НДС 20%, уточнить стоимость доставки.

в гипермаркете ОБИ Теплый Стан

3 шт. в наличии

Бесплатная доставка для заказов:
от 5 000,00 ₽. и весом до 5,0 кг
от 10 000,00 ₽. и весом до 30,0 кг

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Подробное описание

Артикул № 4469482

4.5
(5)
Читать отзывы

Аккумуляторный триммер LUX-TOOLS A-RT-20/26 - компактный мобильный инструмент для ухода за садом и придомовой территорией. Триммером легко подравнять кромки газона, подстричь траву вдоль дорожек, заборов, стен - там, где не пройдет широкая газонокосилка.

Преимущества


  • - Устройство работает около получаса на одном заряде аккумулятора.
  • - Специальный ограничитель защищает цветы, грядки и стволы деревьев при кошении вокруг них.
  • - Телескопическая конструкция позволяет регулировать высоту штанги под рост оператора.
  • - С помощью дополнительной рукояти вес устройства распределяется на обе руки, что обеспечивает лучшую маневренность и комфорт при работе.
  • - Режущая головка с регулируемым углом наклона позволяет добраться до самых труднодоступных мест.
  • - Съемные аккумуляторы совместимы с другими устройствами LUX-TOOLS.

Технические характеристики

Общие параметры
Тип аккумулятора:Li-ion
Ширина скашивания леской:26 см
Регулировка штанги по высоте:Да
Напряжение аккумулятора:20 В
Емкость аккумулятора:2 Ач

Расположение двигателя:Нижнее
Обороты двигателя:8500 об/мин
Уровень шума:78 дБ
Мощность двигателя:70 Вт
Аккумулятор в комплекте :Да
Время зарядки аккумулятора:1 ч
Время автономной работы:30 м
Режущий элемент:Леска
Тип штанги:Прямой
Форма рукоятки:D-образная
Комплектация:Аккумулятор, зарядное устройство
Длина:12 см
Ширина:19 см
Высота:93 см
Вес:1,85 кг

Размеры и вес (брутто)
Вес:1,85 кг
Высота:93,0 см
Ширина:19,0 см
Глубина:12,0 см

Дополнительная информация
Страна производства:КНР

Инструкции

Руководство по эксплуатации

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Отзывы (5)

 4.5 из 5
  • 5(3)
  • 4(1)
  • 3(1)
  • 2(0)
  • 1(0)

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  • Сортировка:
4

дмитрий (07.06.2021)

после первого использования пока не замечено

Достоинства:  легкость компактность

Недостатки:  по густой траве слетает пластиковый нож

по невысокой траве только использовать

3 или

5

Оксана (26.05.2021)

Прекрасная модель триммера.

Достоинства:  Легкий, держит заряд, оперативно заряжается. Ножи-расходники можно заказать в Китае за копейки.

Недостатки: Нет.

Прекрасная модель триммера+аккумулятор, который подходит к шуруповерту той же марки. Справляется даже с сильно заросшими участками. Никаких проводов и бензина-одно удовольствие с ним!

2 или

3

Alexey Nikishin (08.09.2020)

Триммер аккумуляторный LUX-TOOLS 20V Артикул № 446

Достоинства:  Легкий, удобный, хорошо косит

Недостатки: В продаже нет ножей

Все отлично, но есть один очень большой минус. Нигде не могу найти ножей на него, а комплект который был при покупке заканчивается. Видимо в след сезоне придется вырезать самому.

12 или

5

Андрей (08.07.2020)

Отличная, мобильная, легкая,супер удобная машинка!

Достоинства:  Вес, автономность, пластикатовые ножи

Недостатки: нет

Сегодня привези, тут же собрал за 3 минуты и - в бой! За 20 минут уничтожил все что росло вокруг деревьев, скамеек, грядок, по бокам дорожек, вдоль забора, домов и сарая, немного покосил лужайку. Аккумулятор еще жив. Покупал как дополнение к колесной газонокосилке. Конечно для большой площади и мощных сорняков не подойдет. Немного затрудняется в густой траве (это я попробовал ровную площадку косить после колесной), но все равно берет. Так что если лень вытаскивать колесную косилку, можно быстренько пройти любую лужайку этим триммером. 1 сотка - где-то 5-10 минут. Нет заморочек с леской и электрическим шнуром - это просто кайф! Обычно трачу раза в два больше времени на размотку и перетаскивание шнура и выдергивание лески, чем на само кошение. Теперь КПД 100%. 10 ножей в комплекте. После первого прохода по участку не заметил каких-либо изъянов на первом ноже, так что думаю - надолго хватит. Да и вес - она легкая и руки совсем не устают. Короче - нет слов, одни положительные эмоции и хорошее настроение!

19 или

5

Игорь (22.05.2020)

За свои деньги лучший выбор

Достоинства:  Легкий, нет возни с леской и проводами

Недостатки: пока нет

Среди всех аккумуляторных тримеров - это лучший выбор Взял со скидкой за 4.5к За эти деньги можно найти только менее функциональный с лесокй и без аккумулятора! Тут в комплект входит акб зу и 10 пластиковых ножей. На одной зарядке отработал ~ 25 минут. За это время скосил одуванчиков и немного полыни на 2 сотки. Ах да забыл - еще 2 года гарантии по чеку от магазина (не нужно таскать в сервисные центры)

38 или

ассортимент Садовая техника

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